La trappola della performance | quando l’hobby diventa dovere

Spesso, l’equilibrio tra passione e dovere può sfumare, trasformando un hobby in un obbligo. È importante riconoscere i segnali di questa trasformazione per mantenere il piacere originale. Prendersi pause e rispettare i propri spazi aiuta a preservare la genuinità delle attività che si svolgono con entusiasmo. Conoscere i propri limiti consente di godere appieno delle proprie passioni, evitando che diventino un peso.

Potete concedervi un meritato momento di pigrizia. Nulla può rompere l’equilibrio perfetto che avete creato tra cuscino e divano: vi sentite invincibili (e rilassati). Lo scroll automatico sui vari social sembra la degna conclusione, fin quando non vi imbattete in un artista notevole. È evidente che abbia imparato prima a dipingere che a camminare, ma a voi non importa. Lo sconforto vi assale perché il vostro ultimo disegno è stato scambiato per l’opera di un bambino. Vi convincete che è stato tempo sprecato, perché non sapreste raggiungere lo stesso livello anche volendo. In un istante, la passione muore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

