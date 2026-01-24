La tigna di Timothée Chalamet e Marty Supreme

Marty Supreme è un film che parla esattamente di questo, di questa tigna che spinge il personaggio ad accaparrarsi la sua parte di sogno americano, a qualsiasi costo, nonostante tutte le sfortune che gli capitano sulla testa. Marty Mauser è un commesso in un negozio di scarpe e nel tempo libero giocatore di ping pong senza pedigree, squattrinato e con più arroganza che talento, è ossessivo, spregiudicato, incapace di fermarsi anche quando sarebbe il caso. Più che una storia sportiva, il film è la storia di una determinazione incrollabile. Perché Marty Supreme, al netto della sua trama sgangherata, funziona soprattutto come storia di un uomo che non sa fermarsi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Marty Supreme, la vera storia di Marty Reisman dietro il film con Timothée ChalametMarty Supreme racconta la vita di Marty Reisman, icona del ping pong di New York, attraverso gli occhi del film diretto da Josh Safdie con Timothée Chalamet.

