La terra trema di nuovo in Friuli | scossa di magnitudo 2.9 a poca distanza da Andreis

Nella giornata di sabato 24 gennaio, il Friuli Venezia Giulia è stato interessato da una scossa di terremoto di magnitudo 2.9, rilevata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’evento sismico si è verificato a breve distanza da Andreis, nel rispetto delle procedure di monitoraggio e sicurezza. Nessuna conseguenza rilevante è stata segnalata finora, ma si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali.

La terra torna a tremare in Friuli Venezia Giulia. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato una scossa di terremoto nella giornata di sabato 24 gennaio. Un sisma, stando a quanto riportato dall'ente di ricerca italiano, avvertito intorno alle 06:36 ad Andreis a una profondità.

