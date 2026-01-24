La tappa di Kitzbühel, in Austria, rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi della Coppa del Mondo di sci maschile, con la celebre discesa libera che attira appassionati da tutto il mondo. Quest’anno, la competizione ha visto un italiano sul podio, aggiungendo un momento di rilievo a questa storica gara. Un evento che combina tradizione e adrenalina, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama sciistico internazionale.

Questo fine settimana la Coppa del Mondo di sci maschile è arrivata alla sua tappa più importante: quella di Kitzbühel, in Austria. È di gran lunga la più attesa della stagione e quella in cui si sono disputate le gare più spettacolari e memorabili, dove sono caduti e hanno vinto alcuni dei più grandi sciatori di sempre. Sabato nella specialità della discesa libera ha vinto un italiano, il 24enne Giovanni Franzoni, battendo a sorpresa per soli 7 centesimi di secondo il favorito, lo svizzero Marco Odermatt. «Sembrerebbe che sono nella leggenda, e questo mi fa specie», ha detto Franzoni dopo la vittoria. 🔗 Leggi su Ilpost.it

La tappa più attesa e spettacolare della Coppa del Mondo di sci maschile

Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Vinatzer resta in top5, Odermatt sempre più leaderLa classifica della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026 si fa sempre più interessante: Odermatt mantiene la leadership dopo la prima discesa a Val Gardena, mentre Vinatzer conferma il suo piazzamento tra i primi cinque.

Franzoni compie l'impresa nel Super G di Wengen | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26

