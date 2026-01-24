la t gema legnano e derby per decollare

La T Gema Legnano si prepara ad affrontare il derby con Montecatini, nel match valido per il girone di ritorno. Dopo aver incontrato la Sae Scientifica Legnano a fine novembre, questa sera alle 21 al PalaCarrara si ripresenta l’occasione di confrontarsi nuovamente in una partita importante per entrambe le squadre. Un appuntamento che rappresenta un momento chiave nel percorso stagionale, con l’obiettivo di ottenere una vittoria significativa.

Il girone di ritorno de La T Tecnica Gema Montecatini può essere considerato una sorta di coda lunga di quello di andata: dopo Capo d’Orlando, incontrata due volte a distanza di un mese e mezzo, questa sera alle 21 al PalaCarrara sarà la volta della Sae Scientifica Legnano, affrontata a fine novembre in una serata in salita nella quale una incredibile rimonta si arrestò all’ultimo tiro. Scherzi del calendario asimmetrico, ormai in vigore da due stagioni nel terzo campionato cestistico italiano, pur essendo però passati appena 55 giorni dalla prima sfida fra leoni e Knights da allora molte cose cambiate: la squadra allenata da coach Paolo Piazza non è più capolista, ha avuto un periodo di calo e la vetta se l’è presa con merito Vigevano, che ha due punti in più di Montecatini e San Vendemiano, la squadra più in forma del girone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Tav Treviglio vince il derby: Legnano battuta 85-79La TAV Treviglio si aggiudica il derby contro Legnano con il punteggio di 85-79, salendo in classifica e consolidando la propria posizione.

