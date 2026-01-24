La storia e la bellezza dell’arte non sono più lusso per pochi

L’arte e la sua storia sono diventate accessibili a tutti, superando il senso di esclusività. Davanti al Cristo crocifisso, con il volto segnato dalla sofferenza e dalla morte, ognuno può riscoprire il valore della dignità umana e trovare un senso di bellezza che consolida e riscatta il dolore condiviso. È un invito a riflettere sulla forza universale delle immagini e delle storie che ci uniscono, al di là delle differenze.

Davanti al Cristo pendente dalla croce, sbiancato dall'agonia e dalla morte, ciascuno può sentir vibrare la propria umanità, un senso di bellezza che riscatta il dolore. E ciascuno può sentirsi "salvato" dalla solitudine e dall'esclusione. È l'esperienza che i visitatori hanno potuto vivere davanti alla Crocifissione bianca di Marc Chagall, dipinta dal pittore russo di origine ebraica nel 1938, dopo i tragici eventi della Notte dei Cristalli. Un quadro amato molto anche da papa Francesco. Proprio l'esposizione della grande opera è stato uno degli eventi-clou dell'anno del Giubileo nella Capitale, presso il Museo del Corso – Polo museale, a Palazzo Cipolla.

