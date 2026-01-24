La storia di Muath da Gaza a Napoli con la speranza di aiutare la famiglia | Lotto per loro devono salvarsi

Muath, originario di Gaza, è arrivato a Napoli grazie a una borsa di studio, con il desiderio di migliorare la vita della sua famiglia. Attualmente, si impegna per portare in Italia la moglie, affetta da una grave ulcera al colon, affinché possa ricevere le cure necessarie negli ospedali napoletani. La sua storia è un esempio di speranza e determinazione nel difficile percorso di assistenza e ricostruzione.

Arrivato in Italia con una borsa di studio, si sta battendo per far arrivare qui la moglie affetta da una grave ulcera al colon per essere curate negli ospedali napoletani. "Non ci sono medicine e cure per lei nella Striscia".

