Iris Simeoni, 95 anni, vive a Ferrara in un appartamento al sesto piano di un palazzo. La sua storia di sfollata riflette le difficoltà di molte persone anziane lasciate sole e invisibili dalle istituzioni. In un contesto di crisi, le condizioni di chi ha bisogno di assistenza spesso passano inosservate, evidenziando la distanza tra le esigenze della popolazione e le risposte fornite.

Ferrara, 24 gennaio 2026 – Iris Simeoni, 95 anni, una coperta di flanella sulle ginocchia, si guarda intorno nel salotto dell’appartamento al sesto piano della torre A del Grattacielo: “Fa star male sapere che forse vedrai la tua casa per l’ultima volta ”. L’inquilina più anziana del Grattacielo. La domanda è: come si organizza mentalmente un trasloco dopo 30 anni in cui una persona ha accumulato affetti e ricordi? Cosa si prende? Cosa si lascia? Qual è l’ordine delle priorità? E come ci si sente? Iris, che è stata spesso citata essendo l’inquilina più anziana del Grattacielo, racconta di pensarci la notte, quando non riesce a prendere sonno: “Ripercorro mentalmente la casa, stanza per stanza, gli armadi, ripenso a cosa c’è dentro, è come un esercizio mentale”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La storia di Iris, sfollata a 95 anni: “Siamo invisibili per le istituzioni”

“Noi caregiver non siamo eroi, ma campioni di solitudine. Il caso di Corleone? Siamo invisibili, lo Stato ci riconosca come lavoratori”I caregiver familiari affrontano quotidianamente sfide di isolamento e fatica, spesso invisibili alle istituzioni e alla società.

