La serata al Piper le stelle della danza al Petrarca e il caso Garlasco | gli eventi di oggi

Ecco gli eventi di oggi, sabato 24 gennaio, nell'Aretino: dalla serata al Piper alle esibizioni di danza al Petrarca, fino agli aggiornamenti sul caso Garlasco. Per segnalare incontri, manifestazioni e iniziative culturali, scrivete a [email protected].

La morte di Valentino, il lutto di De Martino, la casa di Corona, le voci su Elodie e gli altri gossip da leggere nel weekend Ecco gli eventi di oggi, sabato 24 gennaio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI. Arezzo - Si conclude il ciclo di incontri sulla figura e l’opera del “sommo poeta” Dante Alighieri, organizzato dalla Associazione Archeosofica nella sua sede di Arezzo, in via Alessandro Dal Borro 58 (zona Pescaiola) con la conferenza dal titolo “L’astrologia ai tempi di Dante”.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Ad Arezzo il gala “Le stelle della danza al Petrarca” con protagonisti i grandi interpreti del balletto internazionaleA Arezzo, il 20 gennaio 2026, si svolge il gala “Le stelle della danza al Petrarca”.

Le stelle della danza internazionale illuminano il Teatro PetrarcaIl Teatro Petrarca di Arezzo accoglie sabato 24 gennaio alle ore 19 il gala “Le stelle della danza al Petrarca”.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Controlli al Piper: chiusa la storica discoteca di via Tagliamento; Sigilli al Piper, la storica discoteca romana sottoposta a sequestro preventivo; Discoteche e carenze di sicurezza, oltre al Piper di Roma sospensioni in tutta Italia; Roma, sequestrato il Piper: blitz nella notte nel tempio della musica.

La serata al Piper, le stelle della danza al Petrarca e il caso Garlasco: gli eventi di oggiArezzo - Alle ore 19 al Teatro Petrarca si terrà il gala Le stelle della danza al Petrarca, appuntamento di prestigio che riunisce sullo stesso palcoscenico étoile e i ballerini principali ... arezzonotizie.it

Sigilli al Piper, carenza di sicurezza dopo la strage di Crans-MontanaSigilli al Piper, la storica discoteca della Capitale che a febbraio ha compiuto 60 anni dalla sua nascita. ansa.it

LIVE MUSIC NIGHT Venerdì 23 gennaio Dalle 20:30 All’Urban Pub il venerdì cambia ritmo. Arriva The Piper Band con una serata di musica live, pinte che girano e atmosfera che si scalda nota dopo nota. Niente fretta, niente replay: solo buona mus - facebook.com facebook