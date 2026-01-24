La mostra dedicata ad Anselmo Bucci presso i Musei Civici di Monza presenta, fino al 15 marzo, l’opera “La Scuola della Bigia”. Questo quadro, un omaggio alla sorella scomparsa prematuramente, arricchisce il percorso espositivo, offrendo un’occasione per conoscere meglio la sensibilità e il talento dell’artista. Un’occasione per approfondire il suo rapporto con Monza e il suo patrimonio artistico.

“La Scuola della Bigia“ è il bellissimo quadro che da ieri - fino al 15 marzo - arricchisce e completa la mostra in corso su Anselmo Bucci ai Musei Civici di Monza. Un prezioso prestito dal Comune di Bresso, che ne è proprietario, a suggellare un’alleanza culturale dal respiro sovralocale. Ieri a presentare l’iniziativa sono stati i sindaci di Bresso e Monza, Simone Cairo e Paolo Pilotto, insieme all’assessora alla Cultura Arianna Bettin e al curatore della mostra Alberto Crespi. Ritenuto per anni scomparso, il dipinto è stato ritrovato in un magazzino e restaurato nel 2024 dal Comune di Bresso, che ne ha recuperato anche la cornice originale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Scuola della Bigia ai Musei civici. A Monza la dedica di Anselmo Bucci alla sorella scomparsa troppo presto

Leggi anche: Anselmo Bucci, il pittore di piazza Garibaldi che ha raccontato il '900, in mostra ai Musei civici

La scuola della Bigia è un omaggio alla sorella dell’artista, Emilia Bucci, soprannominata ‘la Bigia’, che svolgeva la professione di insegnante a Bresso - facebook.com facebook