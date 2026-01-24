La scuola chiude e non è un evento

La chiusura della scuola, prevista in occasione delle Olimpiadi Invernali, rappresenta un evento che coinvolge molte famiglie milanesi. In particolare, coloro che hanno figli in età scolare e vivono nelle zone vicine alla circonvallazione 90-91 si trovano a dover affrontare questo cambiamento. Un’occasione per riflettere sulle implicazioni di tali decisioni e sulle ripercussioni quotidiane delle grandi manifestazioni sportive sulla vita cittadina.

Non sono ancora iniziate ma i milanesi, su queste Olimpiadi Invernali, hanno già molto da (ri)dire. Magari non tutti i milanesi, di certo quelli hanno figli in età scolare e che vivono nella cerchia della circonvallazione della 90-91. O meglio, avrebbero molto da dire se sapessero che il giorno 6 febbraio, data della cerimonia di inaugurazione dei giochi olimpici, all’interno della cerchia le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse per questioni di sicurezza. Comunicazioni ufficiali, a due settimane dall’evento, ancora non ce ne sono. Ma resta un fatto che la Prefettura abbia deciso così: alunni a casa, per limitare i mezzi in circolazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

