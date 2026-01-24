Si è tenuta a Palmi la presentazione del Protocollo d’Intesa dedicato alla promozione della salute locale. L’iniziativa, svolta presso il Comune di Palmi, mira a rafforzare la prevenzione, la formazione e l’assistenza sanitaria sul territorio, con l’istituzione di un nuovo Sportello Informativo. Un passo importante per migliorare l’offerta di servizi e sensibilizzare la comunità sulla cura della propria salute.

Si è svolta presso il Comune di Palmi (Reggio Calabria), la giornata di presentazione del Protocollo d'Intesa volto a rafforzare la prevenzione, la formazione e l'assistenza sanitaria sul territorio, con l'avvio del nuovo Sportello Informativo. L'iniziativa ha registrato una partecipazione numerosa e attenta, con la presenza di autorità istituzionali e professionisti del settore sanitario. I lavori sono stati aperti dal Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Cardone, dal Vicepresidente del Consiglio Regionale della Calabria ed ex Sindaco di Palmi, Avv. Ranuccio, e dall'Assessore alle Politiche Sociali, Dott.

© Laprimapagina.it - La Salute passa dal Comune: successo per la giornata di presentazione del Protocollo d’Intesa a Palmi

