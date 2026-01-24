La Ruota dei Campioni le pagelle | Gerry Scotti si commuove 8 Marcella Bella tosta e indipendente 7

Nella puntata di venerdì 23 gennaio 2026 de La Ruota dei Campioni, Gerry Scotti ha ricevuto un punteggio di 8, mostrando emozioni sincere. Marcella Bella si è distinta per la sua personalità forte e indipendente, con un voto di 7. La serata ha visto anche la partecipazione di Samira, protagonista di un look particolare che ha attirato l’attenzione. Un appuntamento che ha confermato l’interesse verso i protagonisti e le loro storie.

Nuovo appuntamento con La Ruota dei Campioni: nella puntata di venerdì 23 gennaio 2026, Gerry Scotti è tornato al centro dello studio affiancato da una Samira in versione wow, con un look che non è passato decisamente inosservato. Tra ritorni attesi, momenti di spettacolo e qualche scivolone, la vera punta di diamante sono però ospiti e campioni fortissimi, pronti a darsi battaglia in una puntata serrata, dove il ritmo non cala mai e ogni sfida pesa più della precedente. Le nostre pagelle. Andrea, il più fortunato della prima manche (8). Giovanissimo, futuro ingegnere, sempre sorridente e con un'incredibile fortuna dalla sua parte.

Marcella Bella e Rita Pavone a La Ruota dei CampioniMartedì sera su Canale 5, La Ruota dei Campioni torna con il suo terzo appuntamento in prime time, condotto da Gerry Scotti e Samira Lui.

