La Roma piomba su Palestra ipotesi scambio con l’Atalanta | CM

La Roma potrebbe intervenire nel mercato estivo con un possibile scambio che coinvolge Palestra, attualmente in prestito al Cagliari e di proprietà dell’Atalanta. Il nome del giovane esterno sta attirando l’attenzione dei dirigenti giallorossi, che valutano approfonditamente questa opzione. La trattativa, ancora da confermare, rimane tra le ipotesi più interessanti per il rafforzamento della rosa.

Uno dei nomi più caldi in sede di calciomercato è quello di Marco Palestra, esterno di proprietà dell’Atalanta, ma ora in prestito al Cagliari. Classe 2005, l’esterno sta facendo molto bene in rossoblu attirando l’attenzione di diverse squadre in vista della prossima stagione. Palestra finisce nel mirino della Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it La volontà dell’Atalanta, a meno di offerte irrinunciabili, è quella di trattenere il calciatore nel prossimo campionato per dargli spazio da titolare nella formazione bergamasca. Sulle sue tracce ci sono però tutte le big italiane, alle quali si è aggiunta anche la Roma con la quale potrebbe nascere uno scambio a sorpresa che andrebbe ad accontentare entrambe le società. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

