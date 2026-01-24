La rinascita del detenuto Francesco | Prima spacciavo ora aiuto gli altri
Francesco, un ex detenuto di Ferrara, ha trasformato la sua vita dopo un passato difficile legato allo spaccio. Oggi, dedica il suo tempo ad aiutare gli altri, partecipando a iniziative di volontariato e supporto sociale. La sua rinascita rappresenta un esempio di cambiamento possibile, mantenendo un approccio sobrio e senza drammi. In un momento di condivisione, Francesco si confronta con il presente, valorizzando il percorso di riabilitazione e reinserimento nella comunità.
Ferrara, 24 gennaio 2026 – Le lancette dell'orologio si sono fermate alle 12, i volontari e gli ospiti si mettono a tavola insieme. È tutto pronto, il profumo del cibo si respira nella sale, insieme alla voglia di ritrovarsi. Piatti, bicchieri e tovaglioli. I volontari hanno servito minestra di verdura, lenticchie con pezzetti di mortadella. Poi arriverà anche la frutta e alla fine il caffè. È mezzogiorno nell'azienda agricola sociale Parco Contadino Pratolungo, la sede si trova nella zona dei Prati di Palmirano.
