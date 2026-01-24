Francesco, un ex detenuto di Ferrara, ha trasformato la sua vita dopo un passato difficile legato allo spaccio. Oggi, dedica il suo tempo ad aiutare gli altri, partecipando a iniziative di volontariato e supporto sociale. La sua rinascita rappresenta un esempio di cambiamento possibile, mantenendo un approccio sobrio e senza drammi. In un momento di condivisione, Francesco si confronta con il presente, valorizzando il percorso di riabilitazione e reinserimento nella comunità.

Ferrara, 24 gennaio 2026 – Le lancette dell’orologio si sono fermate alle 12, i volontari e gli ospiti si mettono a tavola insieme. È tutto pronto, il profumo del cibo si respira nella sale, insieme alla voglia di ritrovarsi. Piatti, bicchieri e tovaglioli. I volontari hanno servito minestra di verdura, lenticchie con pezzetti di mortadella. Poi arriverà anche la frutta e alla fine il caffè. È mezzogiorno nell’azienda agricola sociale Parco Contadino Pratolungo, la sede si trova nella zona dei Prati di Palmirano. In pensione con quota 100, guadagnò 180 euro: l’Inps gliene chiede indietro 20mila. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La rinascita del detenuto Francesco: “Prima spacciavo, ora aiuto gli altri”

La nuova vita di Giampaolo Corabi: "Prima ero schiavo del denaro. Il carcere mi ha cambiato: ora aiuto i detenuti e i loro figli"Giampaolo Corabi, ex commercialista di successo, ha vissuto un cambiamento profondo dopo un periodo in carcere.

Leggi anche: La prima volta di Cecchetto: «Questo gol è la mia rinascita. E ora voglio crescere ancora»

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Cicatrici nascoste: la poesia come riscatto e rinascita sociale; Tre buone ragioni per andare a vedere e ascoltare Non è la storia di un eroe.

Da detenuto a scrittore, la storia del montebellunese Andrea: «Questo il mio riscatto, all'avvocato Alessandra Nava devo tutto»MONTEBELLUNA (TREVISO) - Una storia di riscatto e di rinascita. Di chi, nonostante le difficoltà a cui lo ha messo di fronte la vita, si è rialzato e ha portato a compimento un percorso iniziato tanti ... ilgazzettino.it

Detenuti sul palco, studenti in platea: il teatro ponte per la rinascita. L'Eroica in scena nel carcere di Frosinone, sogni e speranze guardando al futuro #ANSA - facebook.com facebook