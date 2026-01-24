La riforma non è più rinviabile La lista di proscrizione agita la corsa al referendum

Recentemente, è emersa una lista di proscrizione riguardante alcuni magistrati contrari alla riforma sulla separazione delle carriere, pubblicata in esclusiva da Il Giornale. Questa iniziativa ha suscitato discussioni e critiche, alimentando il dibattito sull'importanza di procedere con la riforma senza ulteriori rinvii. La questione evidenzia la necessità di un intervento deciso per riformare il sistema giudiziario e garantire maggiore efficienza e trasparenza.

La "lista di proscrizione" redatta da alcuni magistrati del "no" al referendum per la separazione delle carriere e pubblicata da il Giornale in esclusiva ha sollevato forte indignazione. L'esposizione dei giuristi che votano "sì" Augusto Barbera, Giulio Prosperetti e Nicolò Zanon ha inevitabilmente generato un acceso dibattito sulla libertà di espressione e l'indipendenza delle istituzioni. L'episodio, che assume i contorni di una vera e propria schedatura ideologica, segna un punto di rottura preoccupante nel panorama giuridico italiano, trasformando un legittimo confronto accademico e politico in una sorta di gogna mediatica interna alla magistratura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

