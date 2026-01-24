La reunion dei CSI | È un incubo bellissimo Non ci separammo per il primo posto ci eravamo consumati

I CSI, storica band italiana guidata da Giovanni Lindo Ferretti, annunciano la reunion con un tour che partirà da Marzabotto. Dopo anni di assenza, il gruppo riprende l’attività con concerti, progetti cinematografici e un viaggio in Mongolia, offrendo ai fan l’opportunità di rivivere le atmosfere della loro musica. Un ritorno atteso, che segna un nuovo capitolo nella vicenda artistica della band.

I CSI tornano insieme: ufficializzata la reunion con un tour che parte da Marzabotto. Concerti, film e viaggio in Mongolia per la storica band italiana guidata da Giovanni Lindo Ferretti.🔗 Leggi su Fanpage.it

CSI, la reunion: chi sarà il batterista?I CSI sono tornati a essere una notizia capace di scaldare il cuore di fan e fedeli. Il Consorzio Suonatori Indipendenti ha annunciato ufficialmente una tournée nel 2026, a quasi trent’anni di dista ... rockol.it

CSI, la reunion: Le cose accadono al di là dei pensieri24 gen 2026 - La band non esclude nuova musica: Ci sarà un film e bisognerà fare una colonna sonora, chissà…. rockol.it

