La Rai ha annunciato l’anticipo della messa in onda di Cuori 3, con il ritorno del Dottor Corvara. La modifica alla programmazione prevede la chiusura anticipata di Prima di noi, offrendo così ai telespettatori una recente opportunità di seguire la serie. La scelta si inserisce in un piano di aggiornamento delle trasmissioni, rispondendo alle attese del pubblico e garantendo continuità nella programmazione.

Cambia la programmazione della Rai che chiude in anticipo Prima di noi facendo un regalo ai telespettatori che aspettano il ritorno di Cuori. Tra le fiction più attese dal pubblico Rai c’è Cuori che, dopo il successo ottenuto con le prime due stagioni, tornerà in onda con le nuove puntate della terza stagione. Pilar Fogliati tornerà ad interpretare Delia Brunello mentre Matteo Martari vestirà nuovamente i panni di Alberto Ferraris. (Fonte Raiplay) – L’opinionista.it Tante le novità della terza stagione come la presenza nel cast di Giulio Scarpati che interpreta il misterioso Gregorio Fois. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - La Rai anticipa la messa in onda di Cuori 3: quando torna il Dottor Corvara

