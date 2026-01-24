‘La protesta non è reato’ | in tanti alla manifestazione della Cgil di Massa

Oggi a Massa si è svolta una manifestazione organizzata dalla Cgil Toscana, con la partecipazione di migliaia di persone. L’evento è stato promosso per sottolineare il diritto di esprimere il dissenso e contrastare ogni forma di repressione. La manifestazione si inserisce in un contesto di sensibilizzazione sul tema della libertà di manifestare e sui diritti fondamentali dei cittadini.

MASSA – Migliaia di persone hanno sfilato stamani (24 gennaio) a Massa alla manifestazione regionale organizzata dalla Cgil Toscana contro la repressione del dissenso. Il corteo, composto da cittadini, società civile, politica, sindacato, è partito da piazza IV novembre, di fronte alla stazione ferroviaria, mentre le conclusioni si sono svolte in piazza Aranci. Qui, dal palco, ha detto Rossano Rossi, segretario generale Cgil Toscana: “Oggi siamo qui intanto per rimarcare le ragioni delle mobilitazioni per la Palestina, perché il genocidio è tutt’altro che finito e il massacro sta ancora andando avanti.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Massa, in ventimila al corteo Cgil all’insegna dello slogan “la protesta non sia reato”A Massa, circa ventimila persone hanno partecipato a un corteo organizzato dalla Cgil Toscana, in risposta alla repressione del dissenso e in solidarietà con i manifestanti denunciati dopo lo sciopero contro il genocidio in Palestina.

