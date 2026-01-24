La prima web radio dei ragazzi del Petriccio

La prima web radio dei ragazzi del Petriccio nasce come uno spazio dedicato ai giovani, per esprimere le proprie idee e ascoltare le proprie voci. Gestita interamente dai giovani del Centro di aggregazione del Petriccio, rappresenta un progetto innovativo che promuove creatività e partecipazione, offrendo un canale di comunicazione aperto e accessibile a tutta la comunità.

Un progetto innovativo, creativo, con al centro i giovani e le loro idee, le loro esigenze, il loro linguaggio: è nata la prima web radio interamente gestita dai ragazzi del Centro di aggregazione (Cag) del Petriccio, uno dei quattro realizzati dal Comune e attivi sul territorio. Dai giovani, per i giovani: la web radio, senza filtri, affronterà tramite podcast, musica, confronti e momenti di riflessione, argomenti dedicati alle nuove generazioni, per un'esperienza sicuramente interessante e che usa uno strumento 'antico' come la radio per veicolare nuovi modi di comunicare. L'inaugurazione ufficiale è in calendario martedì prossimo, 28 gennaio, giorno in cui andrà in onda la prima putata del programma 'La Mezz'ora' un format che si pone come uno sguardo fresco sull'attualità, con i riflettori puntati rigorosamente sull'universo giovanile.

