La prevenzione trova casa tra la gente | oltre duecento visite gratuite alla CISL di Avellino

La prevenzione si avvicina alla comunità, coinvolgendo le persone attraverso iniziative accessibili e gratuite. Alla CISL di Avellino sono state registrate oltre duecento visite, dimostrando l’importanza di programmi di screening e informazione diffusi sul territorio. Questa attività rappresenta un presidio fondamentale per la tutela della salute, promuovendo una cultura preventiva che si svolge al di fuori delle strutture ospedaliere e si rivolge a tutti.

La prevenzione, quella praticata con il camice addosso e le porte aperte, continua a muoversi anche lontano dagli ospedali. Questa volta ha trovato casa nella sede della CISL di Avellino, dove in mattinata sono state effettuate oltre duecento visite mediche specialistiche gratuite. È il secondo anno consecutivo che il sindacato ospita l'iniziativa promossa dall'associazione "Le Mani sui Cuori", presieduta dal dottor Franco Russo. Un ritorno che il medico definisce «lieto», ricordando l'accoglienza ricevuta in passato: «Siamo sempre stati accolti con grande disponibilità e per questo torniamo volentieri».

