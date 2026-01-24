Dopo due anni di lavori e disagi, la recente riqualificazione della piazza ha suscitato diverse polemiche. Il nuovo pavimento, realizzato per valorizzare l’area, non ha incontrato il consenso di tutti, generando discussioni tra cittadini e amministratori. La situazione evidenzia come interventi di riqualificazione possano dividere l’opinione pubblica, evidenziando la complessità di conciliare miglioramenti urbanistici e consenso condiviso.

La piazza, appena valorizzata con un nuovo pavimento costato due anni di lavori e disagi, così non piace, fra transenne e viabilità provvisoria. L’amministrazioni ha annunciato che arriveranno gli arredi e le ultime finiture. Ma San Miniato vuol sapere quando. C’è attesa per una riunione della consulta che i cittadini auspicano prossima, in modo da avere un confronto diretto con la giunta su tutto il quadro del centro storico, dove i "casi" ancora aperti non sono pochi. Mentre i commercianti – pare – faranno il punto con sindaco e assessori a fine mese. I malumori sono all’ordine del giorno: c’è un parcheggio, ricordiamo, il Cencione, utilizzabile a scartamento ridotto a causa della frana del marzo scorso e con la terra ancora tutta lì. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La piazza e le polemiche: "Oltre un milione di lavori ora qui gridano vendetta"

