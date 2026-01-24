La Pi-La è sempre accesa e San Siro è pazza di Esposito | I cori per me che onore

Dopo la vittoria a San Siro, l’attaccante italiano Esposito ha condiviso le proprie emozioni sui social. Tra i cori dei tifosi e l’atmosfera calda dello stadio, ha espresso gratitudine e soddisfazione per il supporto ricevuto. Un momento di riconoscimento che testimonia il legame tra il giocatore e i tifosi, che continuano a dimostrargli affetto e fiducia.

I goccioloni che ne hanno accompagnato l’uscita dal campo avevano un qualcosa di romantico, come quando ti dicono che la vita è "ballare sotto la pioggia" e frasi simili, specie dopo un 6-2. Ieri ha vinto la normalità di un ventenne. Pio Esposito, nuovamente giustiziere sotto la nord, terzo gol in Serie A e quinto stagionale, s’è seduto in panchina col sorrisetto di chi ha ascoltato la curva e si è goduto la serata: «Pio gol, Pio gol.». I tifosi cantavano così, felici e soddisfatti, intonando il coro che in passato avevano dedicato a Bobo Vieri, uno che da queste parti ha lasciato il segno. "Bobo gol, Bobo gol. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Ruggito dell'Inter a San Siro: Pisa rimontato da 0-2 a 6-2. Chivu in fuga. Pio Esposito sempre più idolo nerazzurroL'Inter si impone nel match di San Siro contro il Pisa, recuperando da uno svantaggio di 0-2 e chiudendo con un risultato di 6-2.

