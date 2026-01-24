Durante gli Australian Open, l’ondata di caldo ha influenzato le partite, incluso il match di Jannik Sinner contro Eliott Spizzirri, che ha rischiato di interrompersi per motivi di salute. Nonostante le difficoltà climatiche, tre italiani sono riusciti a qualificarsi per gli ottavi di finale, dimostrando determinazione e capacità di adattamento in una giornata complessa per il tennis a Melbourne.

Non una giornata qualsiasi agli Australian Open, da tutti i punti di vista. L’ondata di caldo annunciata è arrivata e Jannik Sinner ne ha subito le conseguenze rischiando di doversi ritirare nel terzo set del match contro l’americano Eliott Spizzirri. Dopo aver perso il primo set e vinto il secondo Sinner era sotto 3-1 nel terzo quando ha accusato un malore per il troppo caldo. Il giudice arbitro ha applicato la sospensione del gioco ( stessa procedura per tutti gli altri incontri), Sinner è rientrato negli spogliatoi e nel frattempo era stato chiuso il tetto sulla Margaret Court Arena. Ripristinate così le condizioni ambientali, di fatto un match indoor, Sinner ha ripreso in mano la partita e vinto dopo 3 ore e mezzo di battaglia. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La pausa per il caldo salva Sinner Tre italiani agli ottavi in Australia

Sinner, Musetti e Darderi nella storia: prima volta di tre italiani agli ottavi agli Australian Open!Per la prima volta nella storia degli Australian Open, tre giocatori italiani—Sinner, Musetti e Darderi—hanno raggiunto contemporaneamente gli ottavi di finale nel singolare maschile.

Australian Open: tre italiani agli ottavi. Così Sinner, Musetti e Darderi hanno scritto una pagina di storiaTre giocatori italiani hanno raggiunto gli ottavi di finale dell’Australian Open, segnando un risultato storico per il tennis nazionale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: I vigilanti non possono fare la pausa da Gucci: la denuncia del sindacato; Sospesa la pausa della Formula 1: con LEGO la stagione inizia ora (set); Due amichevoli per l'HCAP durante la pausa per le Olimpiadi; Riqualificazione del Molo di Levante: pausa tecnica del cantiere, da metà febbraio saranno ultimati i lavori.

Prendiamoci una pausa 2026Prendiamoci una pausa è un film del 2026 diretto da Christian Marazziti con Marco Giallini e Claudia Gerini. Durata: 100 min. Distribuito in Italia da Eagle Pictures. Paese di produzione: Spagna, ... movieplayer.it

Prendiamoci una pausa, un film con Marco GialliniAl cinema dal 15 gennaio 2026 il film di Christian Marazziti Prendiamoci una pausa, con Marco Giallini, Claudia Gerini. La trama e il cast. bitculturali.it

Il caldo estremo mette in crisi Sinner, poi la pausa al momento giusto: ecco spiegato cosa è successo A Melbourne erano previste giornate di caldo intenso, tanto da prevedere l’applicazione dell’Extreme Heat Protocol in caso di necessità. Il primo ad u - facebook.com facebook