Secondo un noto analista, la recente ristrutturazione di Ubisoft mira a semplificare i processi di vendita e chiusura, con potenziali impatti sul futuro dell’azienda. Questa mossa strategica potrebbe influenzare la sua posizione nel settore videoludico e l’organizzazione interna, segnando un cambiamento significativo nel modo in cui Ubisoft si propone al mercato.

La recente riorganizzazione interna di Ubisoft potrebbe avere conseguenze profonde sul futuro della società. Secondo l’analista e giornalista Christopher Dring, la scelta di suddividere l’azienda in Creative House autonome rende il gruppo più flessibile e meglio predisposto a eventuali vendite o chiusure mirate, un approccio che rispecchia un mercato sempre più orientato alla specializzazione. In questo contesto, l’ipotesi di una cessione totale della società appare poco realistica, ma al contrario singole parti del business potrebbero risultare molto appetibili. La nuova struttura sembra quindi pensata anche per scenari di dismissione selettiva. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - La nuova struttura di Ubisoft facilita la vendita e la chiusura, per un noto analista

