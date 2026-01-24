La Ferrari SF-26 è stata presentata di recente, suscitando reazioni contrastanti tra gli appassionati. La nuova vettura ha già ricevuto alcune critiche, in particolare per la scelta del colore bianco nella livrea, che alcuni tifosi contestano. Durante un’esibizione in pista, la vettura si è fermata, attirando l’attenzione sull’evento. Un momento che ha riacceso il dibattito tra gli appassionati sulla linea e l’immagine del team.

Ieri la Ferrari Sf-26 è stata presentata. Alcuni fan hanno protestato per il bianco sulla livrea (il purismo c’è anche nella Formula Uno, come se il colore cambiasse qualcosa ndr). Come racconta Libero, la monoposto – che comunque sarà diversissima a Melbourne, primo Gran Premio stagionale a marzo – si è pure fermata nel mezzo dell’esibizione. Pare (pare) per un problema di gestione. La Ferrari sembra già vecchissima, eppure è nuova (Libero). Si legge così sul quotidiano: “Il popolo rosso ha gongolato, ieri, per i pochi giri promozionali di Hamilton e Leclerc al volante della neonata e provvisoria Sf-26 di bianco vestita, e per questo contestata sui social da alcuni fan puristi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La nuova Ferrari sembra già vecchissima, i tifosi la contestano e si ferma in pista durante un’esibizione

F1, la nuova Ferrari si ferma in pista a Fiorano con Hamilton: cosa é successoOggi, a Fiorano, si è svolta una sessione di test della nuova Ferrari SF26 con il pilota Lewis Hamilton.

La nuova Ferrari SF-26 di Hamilton si ferma in mezzo alla pista dopo i primi giri: cosa è successoDopo i primi giri di prova, la Ferrari SF-26 di Hamilton si è fermata in pista.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Ferrari, svelata la SF-26: abitacolo tutto bianco; Folla per la nuova Ferrari: Sembra quella di Lauda; F1 2026: la nuova Ferrari SF-26 di Leclerc e Hamilton omaggia la 312T di Lauda | Quattroruote.it; F1, presentata la nuova Ferrari SF-26: rosso lucido e abitacolo bianco, Hamilton e Leclerc in pista a Fiorano.

La nuova Ferrari SF-26 di Leclerc e Hamilton omaggia LaudaCadono i veli dalla nuova Ferrari SF-26, settantaduesima vettura di Formula 1 della Scuderia Ferrari, è la risposta di Maranello al cambio regolamentare più radicale degli ultimi anni. Il battesimo, ... quattroruote.it

Nuova Ferrari SF-26, cosa cambia per Hamilton e Leclerc: dall'abitacolo bianco ai nuovi propulsori ibridiNon è San Valentino, come da tradizione, eppure ci si innamora anche oggi che è un semplice venerdì 23 gennaio. La Ferrari ha tolto i veli alla nuova monoposto per il Mondiale di Formula 1 2026: la SF ... corrieredellosport.it

Il pilota britannico e Leclerc entusiasti della nuova Ferrari: "Una sfida stimolante con focus sulla gestione dell'energia" - facebook.com facebook

Presentata la nuova Ferrari tra l'entusiasmo dei tifosi accalcati a bordo pista e la voglia di riscatto. Rosso vivo e pennellate di bianco che ricordano gli anni delle vittorie x.com