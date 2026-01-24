La morte? È un trucco di magia

Il teatro di Babilonia, riconosciuto tra i gruppi più premiati e innovativi, combina drammaturgie originali con linguaggi contemporanei come pop, rock e punk. Fondato da Enrico Castellani e Valeria Raimondi, si distingue per un approccio diretto e sincero, volto a instaurare un rapporto di fiducia con il pubblico. La compagnia si impegna a mantenere credibilità e autenticità, promuovendo un teatro che parla in modo franco e immediato, riflettendo sulla contemporaneità e sulle sfide

Come si può definire il teatro di Babilonia, uno dei gruppi più premiati e più attenti alla contemporaneità che da vent'anni mischia drammaturgie originali a linguaggi definiti pop, rock o punk? "È un teatro che parla in modo franco – risponde Enrico Castellani fondatore con Valeria Raimondi della compagnia – e che nasce da una sorta di patto con il pubblico affinché chi sta sul palco sia credibile. È un teatro diretto, ruvido, poetico". E originale. L'ultimo allestimento ' Abracadabra ', in scena oggi all'Itc di San Lazzaro e domani a Castello d'Argile all'interno del cartellone 'Agorà', è infatti uno spettacolo di magia o meglio una dimostrazione di come la magia, trasformata in linguaggio teatrale, possa affrontare temi scomodi come la malattia, il lutto, la perdita.

