I librai svolgono una funzione fondamentale nel panorama culturale: offrire uno spazio di riflessione e scoperta in un’epoca di rapidità e cambiamenti continui. La loro presenza rappresenta un punto di riferimento, mantenendo viva la tradizione del contatto diretto con i lettori. Come influencer silenziosi, i librai si distinguono per un’identità autentica, che valorizza la qualità e la pertinenza, contribuendo a preservare una geografia morale e culturale fondamentale.

di Viviana Ponchia MILANO Una libreria non lampeggia, non si aggiorna. Offre ciò che fuori manca: lentezza, presenza, una geografia morale prima che commerciale. È facile immaginarla come un luogo stregato dove gli scaffali si mettono a posto da soli e i conti tornano sempre. In realtà si tratta di un’impresa. E come tutte le imprese richiede preparazione e coraggio, anche quello di individuare i libri che non vendono e rimandarli indietro. Luciano Mauri, figura chiave dell’editoria italiana e fondatore nel 1983 della prima scuola dedicata alla formazione professionale dei librai, considerava questo sforzo di selezione un momento essenziale del suo lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La missione dei librai: "Siamo come influencer. Avere un’identità ci salva"

