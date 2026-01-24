La madre e i familiari vittime di maltrattamenti e vessazioni | l' uomo violento finisce agli arresti

I carabinieri di Cori hanno arrestato un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Latina. L’arresto è stato disposto nell’ambito di un’indagine su maltrattamenti e vessazioni rivolti alla madre e ad altri familiari. L’intervento mira a tutelare le vittime e garantire la sicurezza all’interno del nucleo familiare.

I carabinieri della stazione di Cori hanno arrestato un 47enne, già noto alle forze dell'ordine, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Latina su richiesta della procura. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia. Le vittima sono la madre e altri.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Violento con l'ex compagna, ignora il divieto di avvicinamento e continua a perseguitarla: l'uomo finisce agli arresti domiciliariUn uomo è stato arrestato agli arresti domiciliari per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex compagna, continuando a perseguitarla con messaggi e minacce.

Controlli sulla vita privata, minacce e pedinamenti alla ex: l'uomo finisce agli arrestiUn uomo di 37 anni di Latina è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Al Lia nuova visita guidata alla mostra La Madre e il Figlio. Figurazione dell’amore divino; Va in ospedale a trovare la madre e allunga le mani sull’infermiera: condannato; Maltrattatò la madre e aggredì un carabiniere: 58enne a giudizio immediato; Uccise la madre e la privò del cuore: perizia psichiatrica per Salvatore Dettori.

Dolores Doris, fermati il figlio 16enne e la madre per tentato omicidio. Ricercato ancora il consuoceroC’è una prima svolta nell’indagine sulla morte di Dolores Dori, la 44enne uccisa a Lonato del Garda, nel Bresciano. I carabinieri hanno fermato la madre 59enne e il figlio 16enne della donna che era ... ilfattoquotidiano.it

Uccise la madre e incassava la pensione, condannato all'ergastolo(ANSA) - TORINO, 20 GEN - È stato condannato all'ergastolo in Corte d'Assise a Novara Stefano Emilio Garini, il 62enne di Milano accusato di aver ucciso la madre Liliana Anagni, 89 anni, le cui ossa e ... msn.com

#SantAntimo in lutto per la scomparsa di Pasqualina Puca, giovane madre venuta a mancare prematuramente a soli 36 anni. La notizia, diffusa nelle ultime ore anche sui social, ha lasciato nello sconforto familiari, amici e tutta la comunità. Pasqualina lascia il - facebook.com facebook