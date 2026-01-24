La lunga attesa della biblioteca Marcenaro

La lunga attesa della biblioteca Marcenaro rappresenta un momento di rinnovata attenzione verso il patrimonio culturale. Come avrebbe voluto Benjamin Giuseppe Marcenaro, il desiderio di riportare alla luce la propria collezione si realizza ora, occasione importante per preservare e condividere le proprie opere con il pubblico. Questa fase segna un passaggio fondamentale nel percorso di valorizzazione e conservazione di un patrimonio che merita di essere riscoperto e tutelato.

La raccolta conta oltre 30.000 volumi e manoscritti storici ed è chiusa in scatole da anni. Ora, dopo lunghi rinvii, il Ministero della Cultura deve decidere se acquisire questo prezioso patrimonio culturale. Ich packe meine Bibliothek aus, vorrebbe poter dire con le parole del suo amato Benjamin Giuseppe Marcenaro, se fosse ancora qui: "Tolgo la mia biblioteca dalle casse", come suona il titolo del libretto, con questo "e altri scritti su bibliofilia e collezionismo", pubblicato lo scorso anno in Italia da La vita felice. La grande biblioteca di Pippo Marcenaro, già riconosciuta dallo stato come "di alto rilievo culturale nazionale", è chiusa da alcuni anni in scatole di cartone, temporaneamente in deposito nei locali della Biblioteca universitaria di Genova.

