La leggenda di Eugenio Monti | dallo sci a mito del bob Ma quel finale triste

Eugenio Monti è stato uno dei più grandi atleti italiani nel mondo del bob, noto anche per la sua passione per lo sci. Dopo un infortunio che pose fine alla sua carriera sciistica, si dedicò al bob, raggiungendo grandi successi. Durante le Olimpiadi di Innsbruck 1964, prestò un componente del suo bob agli avversari inglesi, contribuendo alla loro vittoria olimpica. La sua storia è un esempio di dedizione e spirito sportivo, anche nei momenti difficili.

Si chiama come lui, Eugenio Monti, la pista di Cortina. Gli hanno dedicato un monumento all’uscita della curva 4 della pista di St. Moritz: il Monti’s bolt, il bullone di Monti. Ci sarà presto anche una fiction di Rai 1, e a fare il protagonista hanno chiamato Giorgio Pasotti, che un po’ gli somiglia. Ma la storia di Eugenio Monti non somiglia a nessuna. È vita all’ennesima potenza, è trionfo e rovina. Monti ha ventidue anni, sugli sci scende potente e leggero, sembra destinato a scalzare una leggenda: due volte campione italiano di gigante, una di slalom, ha battuto anche Zeno Colò in discesa a Chamonix, l’unica fotografia che conserverà per sempre nel portafoglio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

