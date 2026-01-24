La leggenda di Eugenio Monti | dallo sci a mito del bob Ma c' è un finale triste

Eugenio Monti, celebre campione di bob, è ricordato come uno dei più grandi atleti italiani dello sport invernale. La sua carriera, segnata da successi e momenti difficili, include anche un episodio insolito a Innsbruck 1964, quando, a causa di un infortunio, si prodigò aiutando gli avversari britannici. Questa vicenda rappresenta un aspetto meno noto del suo percorso, che si conclude con un finale tristemente inatteso.

Si chiama come lui, Eugenio Monti, la pista di Cortina. Gli hanno dedicato un monumento all’uscita della curva 4 della pista di St. Moritz: il Monti’s bolt, il bullone di Monti. Ci sarà presto anche una fiction di Rai 1, e a fare il protagonista hanno chiamato Giorgio Pasotti, che un po’ gli somiglia. Ma la storia di Eugenio Monti non somiglia a nessuna. È vita all’ennesima potenza, è trionfo e rovina. Monti ha ventidue anni, sugli sci scende potente e leggero, sembra destinato a scalzare una leggenda: due volte campione italiano di gigante, una di slalom, ha battuto anche Zeno Colò in discesa a Chamonix, l’unica fotografia che conserverà per sempre nel portafoglio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

