la lega apre la camera alla remigrazione targata casapound

La Lega ha annunciato l'apertura della Camera ai temi legati alla «remigrazione», presentandoli in collaborazione con gruppi di estrema destra come Casapound. Venerdì prossimo a Montecitorio, il comitato «Remigrazione e riconquista» presenterà le proprie proposte, coinvolgendo sigle come Rete dei patrioti, Veneto fronte skinheads e Brescia ai bresciani. Questa iniziativa suscita attenzione sulla posizione politica e sulle proposte relative alla gestione dei flussi migratori in Italia.

Estrema destra Il 30 gennaio la conferenza stampa a Montecitorio per presentare la proposta di legge: la sala è stata prenotata dal leghista Furgiuele. Anpi: «Uno sfregio alla Repubblica». Salvini non commenta, ma da tempo sposa l’idea Estrema destra Il 30 gennaio la conferenza stampa a Montecitorio per presentare la proposta di legge: la sala è stata prenotata dal leghista Furgiuele. Anpi: «Uno sfregio alla Repubblica». Salvini non commenta, ma da tempo sposa l’idea «Remigrazione e riconquista». Venerdì prossimo, a Montecitorio, il comitato omonimo composto dalle sigle di estrema destra Casapound, Rete dei patrioti, Veneto fronte skinheads e Brescia ai bresciani, presenterà la propria proposta di legge in materia, un distillato delle idee più oltranziste dell’ultradestra europea e non solo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

