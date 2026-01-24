La Lagarde se la fa sotto | Serve un piano B

Durante il suo intervento a Davos, la presidente della Bce, Christine Lagarde, ha sottolineato l’importanza di sviluppare piani alternativi nell’attuale scenario economico. Pur negando una crisi nell’alleanza tra Ue e Usa, ha evidenziato la necessità di analizzare le dipendenze e i margini di autonomia, suggerendo un approccio più attento e preparato per affrontare eventuali cambiamenti futuri.

Il presidente della Bce, intervenuto a Davos, nega la rottura dell'alleanza geopolitica Ue-Usa ma invita a schemi alternativi: «Dobbiamo identificare meglio le dipendenze e i margini di autonomia. Boom dell'economia americana? Sono dati nominali». A Davos, nell'ultimo giorno del World economic forum, si sono risentiti i contraccolpi dell'inaspettato, nuovo colpo di coda di Donald Trump: lo scontro diplomatico tra il presidente degli Stati Uniti e il primo ministro del Canada, Mark Carney. The Donald aveva lanciato l'idea di un nuovo organismo multilaterale denominato Board of Peace, una piattaforma internazionale per affrontare conflitti globali e, in particolare, sorvegliare l'accordo e la ricostruzione nella Striscia di Gaza.

