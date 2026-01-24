La gioventù irlandese anima la tragica favola di Paul Murray

In questa breve narrazione, Paul Murray racconta la storia di Skippy e Ruprecht, due giovani irlandesi che, durante una gara di ciambelle, si trovano coinvolti in un episodio che mette in evidenza le sfide e le fragilità della loro giovinezza. La scena, semplice ma significativa, riflette temi universali di amicizia, innocenza e le difficoltà di crescere.

"Skippy e Ruprecht una sera stanno facendo a gara a chi mangia più ciambelle, quando Skippy diventa paonazzo e cade dalla sedia”. E’ un normale venerdì di novembre da Ed’s Doughnut House e la sfida tra i più timidi, introversi e canzonati studenti del cattolico Seabrook College di Dublino finisce in tragedia perché Skippy, prima ancora di dare un morso alla sua ciambella, muore accasciandosi sul pavimento non prima di aver tracciato, con la marmellata che esce da una ciambella che stringe nella sua mano, un’enigmatica frase, “Di’ a Lori che.”. Lori è la ragazza più ambita del St. Brigid e il suo portamento e le sue amicizie, compresa una frequentazione con il bullo Carl, sono quanto di più lontano da Skippy e allora perché, prima di morire, vuole lasciare detto a Lori che la ama? Cosa esiste tra loro? Si tratta di qualcosa di concreto o è solo un’ultima allucinazione? Attorno a questo mistero, ricostruito attraverso una divertente galleria di personaggi (Howard, il deriso professore di storia che si innamora della magnetica professoressa di geografia Aurelie con la quale immagina una vita felice, una “nube sorridente di giustezza senza complicazioni”, Padre Jerome Green, insegnante di francese, “il personaggio più terrificante della storia” o, ancora, “un Peter Pan storpio e inacidito” come il coach Tom Roche) si snoda il romanzo d’esordio di Paul Murray (Einaudi 2026, traduzione di Beniamino R. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

