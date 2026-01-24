La Fiorentina riassapora il gusto amaro della sconfitta | il Cagliari passa 2-1 al Franchi

La Fiorentina perde 2-1 contro il Cagliari al Franchi, interrompendo una serie di risultati positivi. La partita, priva di Rocco Commisso in tribuna, si conclude con una sconfitta che complica la situazione in classifica. I viola hanno affrontato il match con determinazione, ma sono stati superati da un avversario compatto e efficace. Un risultato che richiede analisi e riflessioni per la squadra di fronte alle prossime sfide.

La prima al Franchi senza Rocco Commisso si chiude nel modo più amaro possibile per la Fiorentina. Dopo quattro risultati utili consecutivi, i viola si fermano proprio nello scontro diretto per la salvezza contro il Cagliari, che espugna Firenze 2-1 con una prova cinica e ordinata. Un ko pesante.

