La Fifa di Infantino vende il calcio alle società di scommesse

Recentemente, la Fifa ha rafforzato i propri legami commerciali con il settore delle scommesse sportive, stipulando un accordo quadriennale con Stats Perform, società che gestisce anche Opta, leader nelle statistiche calcistiche. Questa scelta evidenzia una crescente collaborazione tra il calcio e il mondo delle scommesse, sollevando interrogativi sul ruolo e l'influenza di tali partnership nel panorama sportivo internazionale.

La Fifa ha legami commerciali sempre più stretti con il mondo delle scommesse sportive. La settimana scorsa la federazione del calcio mondiale ha firmato un accordo quadriennale con Stats Perform con Stats Perform, gruppo che controlla anche Opta, leader nelle statistiche calcistiche. L’intesa assegna a Stats Perform i diritti esclusivi per la fornitura di dati ufficiali e streaming live destinati alle scommesse su tutte le principali competizioni Fifa, compresi i Mondiali maschili del 2026 e quelli femminili del 2027. I dati verranno prodotti dal team di Opta e distribuiti agli operatori di betting autorizzati. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

