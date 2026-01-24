La fiamma olimpica ha fatto tappa in Friuli Venezia Giulia, raggiungendo il Sacrario Militare di Redipuglia. Questo momento rappresenta un’occasione per riflettere sul valore dello sport e sulla memoria storica della regione. L’arrivo della fiamma sottolinea l’importanza di unire le persone attraverso i valori olimpici, mantenendo vivo il ricordo di chi ha contribuito a rendere grande questa terra.

La fiamma olimpica ha attraversato il Friuli Venezia Giulia raggiungendo il Sacrario Militare di Redipuglia. Una tappa emozionante. La fiamma olimpica ha attraversato il Friuli Venezia Giulia come un filo di luce capace di unire paesaggi, comunità e memorie. Il suo passaggio ha acceso l’entusiasmo di paesi e città, trasformando strade quotidiane in luoghi di festa. Eppure, tra le tante tappe suggestive, ce n’è stata una che ha saputo superare la dimensione sportiva per toccare corde più profonde: l’arrivo al Sacrario Militare di Redipuglia. In ogni tappa, la fiamma ha portato con sé il messaggio universale dei Giochi: pace, incontro, rispetto. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - La fiamma olimpica arrivata in Friuli Venezia Giulia, una tappa emozionante

