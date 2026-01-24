La fiaccola è arrivata a Udine i primi a portarla un attivista e un imprenditore

A Udine è arrivata la fiaccola, portata per prima da Andrea Notarnicola, della Fondazione Global Inclusion, e Tiziano Faggiani, imprenditore di Lignano. La loro presenza rappresenta un gesto simbolico di promozione dei valori di uguaglianza e inclusione, in linea con l'articolo 3 della Costituzione italiana. Questa iniziativa sottolinea l’importanza di sostenere i principi di pari dignità e rispetto per tutti i cittadini.

La fiaccola olimpica a Padova: entusiasmo in Prato della Valle e lungo il percorsoTedofori, ex campioni e personalità locali hanno accompagnato il passaggio della torcia, tra applausi e partecipazione della cittadinanza ... rainews.it

La Fiamma Olimpica è arrivata nella Marca: in migliaia ad Asolo e MontebellunaGiornata storica, mercoledì 21 gennaio, nei due comuni dell'Alta Marca. Diecimila le presenze registrate nella sola città di Montebelluna dove 13 tedofori, tra cui Francesca Pavan, hanno portato la fi ... trevisotoday.it

La fiaccola olimpica è arrivata in Friuli Venezia Giulia. La prima tappa si è conclusa a Trieste in piazza Unità d'Italia - facebook.com facebook

La fiaccola olimpica approda a Venezia in Piazza San Marco. Dopo il viaggio in terraferma la torcia è arrivata in laguna. Dopo il corteo acqueo il momento simbolico dell'accensione del braciere nel cuore della città antica. x.com