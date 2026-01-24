La Farchia simbolo di unione e tradizione va al Comune di Agnone

La Farchia, simbolo di unione e tradizione, torna a essere protagonista ad Agnone. Domenica 25 gennaio alle 17:30 presso l’auditorium PalaFara, si terrà un evento dedicato alla valorizzazione delle tradizioni legate al culto del fuoco, con particolare attenzione alla tutela del dialetto, dell’artigianato e della memoria storica locale. Un’occasione per riscoprire e preservare le radici culturali della comunità.

Una serata dedicata alla valorizzazione delle tradizioni legate al culto del fuoco, con particolare attenzione alla tutela del dialetto, dell'artigianato e della memoria storica locale quella in programma domenica 25 gennaio, alle 17,30, nell'auditorium PalaFara.

