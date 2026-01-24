La drastica decisione del Torino dopo l'umiliante sconfitta di Como | Vlasic la svela in conferenza stampa

Dopo la pesante sconfitta contro il Como, il Torino ha deciso di adottare un ritiro precauzionale. Vlasic ha comunicato questa scelta durante la conferenza stampa, sottolineando la fiducia nell’allenatore Baroni e l’importanza di una settimana di riflessione e lavoro per il team. La decisione mira a riorganizzare e rafforzare la squadra in vista delle prossime partite.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.