La drastica decisione del Torino dopo l'umiliante sconfitta di Como | Vlasic la svela in conferenza stampa

Da fanpage.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la pesante sconfitta contro il Como, il Torino ha deciso di adottare un ritiro precauzionale. Vlasic ha comunicato questa scelta durante la conferenza stampa, sottolineando la fiducia nell’allenatore Baroni e l’importanza di una settimana di riflessione e lavoro per il team. La decisione mira a riorganizzare e rafforzare la squadra in vista delle prossime partite.

Dopo l'umiliante 6-0 contro il Como, il Torino sceglie il ritiro. Vlasic lo annuncia in conferenza stampa: fiducia in Baroni e settimana decisiva.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Torino, Vlasic in conferenza post Como: «Chiedo scusa ai tifosi». Poi la conferma sul ritiroNikola Vlasic ha parlato in conferenza stampa dopo la partita di Torino contro Como, chiedendo scusa ai tifosi.

Leggi anche: Conferenza stampa Vojvoda post Inter Como: le parole dell’ex Torino a seguito della pesante sconfitta contro l’Inter

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: TEZZE SUL BRENTA | STOP A FIAMME LIBERE E FUOCHI IN LOCALI PUBBLICI E PRIVATI; Come Adrian Newey sta ribaltando l'Aston Martin: la soluzione drastica spiega la nomina a team principal; Revoca affidamento in prova: quando è legittima?; Dorme nella camera degli ospiti: Mia moglie mi usa per fare sesso.

la drastica decisione delCaso Zappi, la decisione drastica del Consiglio Federale: stop immediato ai vertici arbitrali. Ora si attende il nome del commissarioCaso Zappi, la decisione drastica del Consiglio Federale: stop immediato ai vertici arbitrali. Ora si attende il nome del commissario Il calcio italiano affronta uno dei momenti più delicati degli ult ... sampnews24.com

la drastica decisione delMilan, si ritira a soli 20 anni: il triste annuncio del giovane rossoneroIl giovane giocatore del Milan, a soli 20 anni, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. La decisione drastica, i dettagli ... milanlive.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.