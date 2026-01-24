La diplomazia in chat e i rischi per la sicurezza | dal caso del Washington Group ai precedenti illustri

La diplomazia moderna si svolge spesso attraverso canali digitali, con incontri e discussioni in chat che influenzano le relazioni internazionali. Tuttavia, questa modalità comporta rischi di sicurezza e riservatezza, come evidenziato dal caso del Washington Group e da altri precedenti significativi. Analizzare questi eventi aiuta a comprendere le sfide e le implicazioni di una comunicazione diplomatica sempre più digitale in un contesto europeo in evoluzione.

Le fondamenta di una nuova Europa, costruite in chat. Un raduno virtuale che, secondo quanto pubblicato da Politico, si chiama Washington Group. Al riparo dai diktat di Donald Trump, ricostruisce la testata, vi parteciperebbero il britannico Keir Starmer, il francese Emmanuel Macron, il tedesco Friedrich Merz, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il finlandese Alexander Stubb, Giorgia Meloni, Volodymyr Zelensky. Nei messaggi i leader del Vecchio Continente condividerebbero i giudizi sulla amministrazione Trump e idee per il futuro. A partire da da quella alleanza dei Volenterosi, finora solo embrione di una Nato europea.

