La diplomazia del mattone | Trump Gaza e il business della pace

La diplomazia del mattone rappresenta una nuova strategia nelle relazioni internazionali, dove il settore immobiliare diventa uno strumento di influenza e negoziazione. In questo contesto, figure come Trump utilizzano il business del real estate per promuovere interessi politici e stabilire accordi, anche in zone di conflitto come Gaza. Questa evoluzione evidenzia come l’economia possa giocare un ruolo chiave nel processo di pace e diplomazia globale.

Se pensavate di aver visto tutto con la diplomazia affidata ai tweet, preparatevi: siamo entrati ufficialmente nell’era della diplomazia del real estate. Quello che sta accadendo sotto i nostri occhi con il cosiddetto Board of Peace voluto da Donald Trump è la distopia finale del neoliberismo applicata a un campo di macerie. È un incubo geopolitico dove la sovranità si compra, la pace si appalta a fondi di private equity e i diritti umani vengono “tokenizzati” su una blockchain. L’adesione ridotta a un sistema pay-to-play. Dimenticate le Nazioni Unite. Il Board of Peace è stato disegnato per renderle obsolete, sostituendo il diritto internazionale con le logiche di un club esclusivo a pagamento. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La diplomazia del mattone: Trump, Gaza e il business della pace Leggi anche: Case, soldi, incarichi. Il grande business della formazione per la diplomazia Leggi anche: Gaza, Trump annuncerà entro Natale l'avvio della seconda fase del piano di pace La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Vatican News. . Papa Leone XIV, nel suo tradizionale incontro di inizio anno con il Corpo Diplomatico (gennaio 2026), ha espresso forte preoccupazione per la debolezza del multilateralismo, denunciando il ritorno alla "diplomazia della forza" e alla guerra, e - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.