La diplomazia del mattone | Trump Gaza e il business della pace

La diplomazia del mattone rappresenta una nuova strategia nelle relazioni internazionali, dove il settore immobiliare diventa uno strumento di influenza e negoziazione. In questo contesto, figure come Trump utilizzano il business del real estate per promuovere interessi politici e stabilire accordi, anche in zone di conflitto come Gaza. Questa evoluzione evidenzia come l’economia possa giocare un ruolo chiave nel processo di pace e diplomazia globale.

Se pensavate di aver visto tutto con la diplomazia affidata ai tweet, preparatevi: siamo entrati ufficialmente nell’era della diplomazia del real estate. Quello che sta accadendo sotto i nostri occhi con il cosiddetto Board of Peace voluto da Donald Trump è la distopia finale del neoliberismo applicata a un campo di macerie. È un incubo geopolitico dove la sovranità si compra, la pace si appalta a fondi di private equity e i diritti umani vengono “tokenizzati” su una blockchain. L’adesione ridotta a un sistema pay-to-play. Dimenticate le Nazioni Unite. Il Board of Peace è stato disegnato per renderle obsolete, sostituendo il diritto internazionale con le logiche di un club esclusivo a pagamento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

