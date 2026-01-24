La crisi del glorioso Ponsacco 1920 | Il Comune non ha responsabilità

Il Comune di Ponsacco chiarisce che l’attuale crisi del Ponsacco 1920 non è attribuibile alla gestione comunale. L’andamento sportivo, gestionale ed economico della società è indipendente dall’amministrazione, che non ha responsabilità nelle difficoltà attraversate dalla squadra. Questa nota intende offrire un quadro trasparente e preciso sulla situazione, sottolineando il ruolo neutrale dell’ente locale rispetto alle vicende della società sportiva.

PONSACCO "L’andamento sportivo, gestionale ed economico della società Ponsacco 1920 non è in alcun modo riconducibile alla responsabilità dell’amministrazione comunale. La gestione della società, così come le scelte che hanno portato alla deficitaria situazione attuale, rientrano esclusivamente nella sfera decisionale della dirigenza". Lo dicono il sindaco Gabriele Gasperini e l’assessore allo sport del Comune di Ponsacco Alessandro Barachini. Il Ponsacco 1920 da inizio dicembre è in difficoltà perché tutti i giocatori e i tecnici hanno deciso di lasciare la società guidata dal presidente Bonfiglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La crisi del glorioso Ponsacco 1920: "Il Comune non ha responsabilità" La crisi del Ponsacco 1920. Regna ancora l’incertezza dopo il match dei “volontari“La crisi del Ponsacco 1920 continua a generare incertezza dopo il recente match dei “volontari”. La crisi del Ponsacco 1920: via più di venti giocatori, tifosi attaccano la societàNel contesto della Prima Categoria, il Ponsacco 1920 ha recentemente avviato un processo di rinnovamento, con oltre venti giocatori svincolati per trasferimenti in altre squadre. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: La crisi del glorioso Ponsacco 1920: Il Comune non ha responsabilità; Io c'è su Sky Cinema Comedy; Sergio Cragnotti intervista esclusiva: Curva Nord, sostieni la Lazio. Basta critiche. SUD TV. . Ancora stallo sulla crisi politica a Eboli: l’incontro tra sindaco e capigruppo di maggioranza non ha prodotto soluzioni concrete. Intanto il consigliere Vito Maratea annuncia l’adesione al PSI, mentre l’attività amministrativa resta rallentata dall’esercizi - facebook.com facebook

