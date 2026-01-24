La Corelli e il violino di Grassi Debutta oggi ’Itinerari sonori’

Dopo il successo della prima edizione della rassegna “ Itinerari Sonori ”, dedicata alle “Radici”, La Corelli inaugura nel 2026 il secondo capitolo del suo percorso musicale a Brisighella. Il tema scelto per la nuova stagione è Il Viaggio: un’esplorazione che attraversa geografie fisiche, mondi interiori e nuove forme espressive. "Il 2026 indaga il Viaggio come esperienza di scoperta – racconta Jacopo Rivani, direttore artistico –. A Brisighella questo concetto si traduce in un dialogo costante tra il grande repertorio sinfonico e format innovativi pensati per le famiglie, consolidando un legame profondo con il territorio romagnolo attraverso quattro dimensioni: Sinfonico, Crossover, Teatro Musicale e Family Educational”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

