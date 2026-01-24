La città ideale | anticipazioni e ospiti della puntata di oggi 24 gennaio

Stasera, 24 gennaio 2026, alle ore 21:30 su Rai 3, va in onda una nuova puntata di La città ideale, condotto da Massimiliano Orsini. Il programma si propone di esplorare le sfide e le prospettive delle città del futuro, offrendo approfondimenti e interviste con esperti e ospiti speciali. Un appuntamento dedicato a riflettere su come vivremo domani e quali saranno gli elementi che definiranno le città della nostra vita.

Sette puntate in onda in prima serata dagli studi Fabrizio Frizzi, a Roma, dove prenderanno forma ogni settimana anche i viaggi affrontati da Ossini nei centri urbani più all'avanguardia del pianeta. Tra testimonianze dirette e immagini anche spettacolari, il programma cercherà di dare risposte concrete, mostrando che un mondo diverso è già possibile.

