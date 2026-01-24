Per diventare un allenatore di successo, è importante aver vissuto in prima persona l’esperienza di calciatore, anche se con tempi di gioco più lenti. Circa dieci-quindici anni fa, Mikel Arteta e Michael Carrick erano protagonisti nei centrocampi di Arsenal e Manchester United, rispettivamente. Questa esperienza diretta contribuisce a sviluppare competenze e sensibilità utili per guidare con efficacia le squadre di oggi.

Dieci-quindici anni fa Mikel Arteta e Michael Carrick dominavano i rispettivi centrocampi di Arsenal e Manchester United. Oggi si ritrovano faccia a faccia. ma come allenatori. Non sorprende: entrambi, da giocatori, hanno sempre costruito il loro gioco sulla lettura tattica e sulla mente, più che sulla velocità. Una lentezza intelligente che li ha evidentemente preparati a guidare squadre top. Ne parla l’Athletic. Il segreto per essere un top allenatore? La lentezza. Si legge sull’Athletic: Se qualcuno ti avesse detto, quando Mikel Arteta e Michael Carrick dominavano il centrocampo di Arsenal e Manchester United 10-15 anni fa, che un giorno sarebbero stati gli allenatori in una sfida tra quelle due squadre, probabilmente avresti detto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La chiave per diventare un top allenatore? Esser stati lenti da calciatori (The Athletic)

