La cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026 si svolgerà il 6 febbraio, con l’obiettivo di riempire San Siro. Tra gli appuntamenti, la presenza di Ghali, artista molto apprezzato dai giovani, che contribuirà a creare un'atmosfera coinvolgente. Un evento che segna l’inizio ufficiale delle Olimpiadi invernali, attraverso un momento di condivisione e celebrazione dello sport e della cultura.

MILANO Corsa contro il tempo per riempire San Siro durante la cerimonia di inaugurazione di Milano-Cortina 2026, il 6 febbraio. Ci sono ancora posti disponibili. E dopo il “due biglietti al prezzo di uno“ al terzo anello per gli under 26 per trainare i più giovani arriva Ghali sul palco. Tra gli ospiti anche Andrea Bocelli, Mariah Carey, Laura Pausini, Matilda De Angelis e Pierfrancesco Favino. Ghali è stato invitato perché "artista capace di muoversi con naturalezza tra mondi diversi, unendo linguaggi, sensibilità e immaginari", si legge nel comunicato della Fondazione Milano-Cortina 2026: "Ghali ha costruito un percorso che fa dell’incontro tra differenze il proprio tratto distintivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La cerimonia di apertura. Corsa per riempire San Siro. Ghali "calamita" per i più giovani

Ghali alla cerimonia di apertura Olimpiadi 2026 a San Siro: dal rapper un racconto inclusivo e universaleGhali parteciperà alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio a San Siro.

Un biglietto per la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi a San Siro può costare anche più di 2mila euroA due settimane dalla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 a San Siro, alcuni biglietti risultano ancora invenduti.

Lo stadio milanese ospiterà la cerimonia di apertura dei Giochi Invernali 2026 il 6 febbraio - facebook.com facebook

I protagonisti della serie #HeatedRivalry, Hudson Williams e Connor Storrie, saranno tedofori delle Olimpiadi invernali di #MilanoCortina2026. Il #6febbraio la Cerimonia d’Apertura in diretta su Rai 1 e Rai Play. x.com