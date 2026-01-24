La cara dei vecchi per esplorare la solitudine

“La cara dei vecchi” è uno spettacolo che affronta il tema della solitudine tra gli anziani, offrendo una riflessione sobria e autentica. Inserito nella rassegna TeatrOltre, il percorso propone un’occasione di confronto e approfondimento sulle esperienze di vita delle persone più anziane, attraverso un linguaggio contemporaneo e rispettoso. Un’opportunità per ascoltare e comprendere le sfide quotidiane di una fascia di popolazione spesso poco visibile.

Proseguono gli appuntamenti con la rassegna TeatrOltre, palcoscenico per le più importanti esperienze dei linguaggi contemporanei. Questa volta va in scena La cara dei vecchi della Compagnia Progetto Nichel, che narra la storia di una giovane donna che vive con i nonni prendendosi cura di loro (Sala della Repubblica del Teatro Rossini, mercoledì 28 ore 21). La cara dei vecchi è una storia ammantata di solitudine, di emozioni che si intrecciano in una drammaturgia originale di Elvira Buonocore che Pino Carbone porta in scena utilizzando due linguaggi che si integrano a vicenda, teatro e cinema, con la protagonista, Anna Carla Broegg, che interpreta ed è vittima del film della propria vita.

