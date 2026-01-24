La bufera ’Verde Manara’ | Spese legali alle stelle e ufficio tecnico nel caos

La recente vicenda della bufera ’Verde Manara’ evidenzia un aumento delle spese legali e criticità nell’ufficio tecnico di Usmate. L’opposizione accusa una gestione caratterizzata da corruzione e inefficienza, sollevando dubbi sulla trasparenza e sulla corretta amministrazione del territorio. Questa situazione solleva interrogativi sulla gestione delle risorse pubbliche e sulla necessità di interventi per garantire maggiore accountability e trasparenza.

"Spese legali pazze e ufficio tecnico sguarnito", l'opposizione a Usmate attacca "sul conto della corruzione ". La sindaca replica: "Illazioni senza fondamento". Sono gli effetti dell'inchiesta che da giugno 2023 scuote il municipio. "La vicenda Verde Manara continua a presentare un conto salatissimo ai cittadini, non solo sul piano umano e urbanistico, ma anche su quello economico e organizzativo – dice il centrodestra -. In due anni e mezzo, il Comune ha già sostenuto poco meno di 45mila euro di parcelle per avvocati quasi interamente legate alla vicenda Verde Manara (la lottizzazione abusiva in via Villaggio dei Pini che ha portato alla confisca di 24 appartamenti) costo che grava interamente sulle casse comunali".

